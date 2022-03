Torneo Phoenix: Musetti al secondo turno, Cecchinato sfida Verdasco

ROMA - Debutto con vittoria per Lorenzo Musetti nell'"Arizona Tennis Classic", ricco torneo challenger Atp 125 dotato di un montepremi di quasi 200'000 € in scena sul cemento di Phoenix (Arizona), negli Stati Uniti, tradizionale appuntamento collocato in calendario tra il "1000" di Indian Wells e quello di Miami. Nella notte italiana il 20enne di Carrara, n.56 del ranking e secondo favorito del seeding, ha liquidato all'esordio per 6-2, 6-2, in 63 minuti di partita, l'australiano Alexei Popyrin, n.89 ATP, mettendo a segno il terzo successo in quattro sfide con il 22enne di Sydney. Giovedì al secondo turno (ottavi) il Next Gen toscano dovrà vedersela con il vincente del match tra lo statunitense J.J Wolf, 23enne di Cincinnati, Ohio, n.209 ATP, in gara grazie a una wild card, e l'altro australiano Max Purcell, 23enne di Sydney, n.163 del ranking.