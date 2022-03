Indian Wells: anche Alcaraz passa il turno, ora c'è Norrie

ROMA - Dopo Rafa Nadal e Andrej Rublev, il quadro dei quarti si è completato con l'ennesima prova di forza di Carlos Alcaraz. Il 18enne murciano ha liquidato in due set, 7-5 6-1, un Gael Monfils in gran forma, quello capace di far cadere la testa del numero 1 del mondo Daniil Medvedev. Impressionate la sicurezza dell'allievo di Jean Carlos Ferrero, che per un posto in semifinale affronterà Cameron Norrie, campione in carica a Indian Wells, che ha rifilato un secco 6-2 6-4 a Jenson Brooksby, l'idolo di casa capace di superare nel turno precedente Stefanos Tsitsipas.