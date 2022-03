Federer dona oltre 450mila euro per aiutare i bambini dell'Ucraina

"Quello che sta accadendo in Ucraina terrorizza me e la mia famiglia. I nostri cuori sono spezzati a causa della sofferenza di persone innocenti. Difendiamo la pace. Forniremo assistenza ai bambini ucraini che ne hanno bisogno. Sono circa 6 milioni i bambini ucraini che attualmente non vanno a scuola: sappiamo che è un momento in cui è molto importante garantire loro l'istruzione e vorremmo sostenerli nell'affrontare questa esperienza tanto traumatica". Così, su Twitter, il campione svizzero Roger Federer. "Attraverso la Roger Federer Foundation supporteremo l'organizzazione War Child Holland con una donazione di 500.000 dollari (oltre 452mila in euro, ndr), perché sia data la possibilità ai bambini ucraini di continuare ad andare a scuola", precisa l'ex numero uno del tennis internazionale. Federer fino a oggi non si era espresso sulla guerra in corso: adesso si può dire che sia sceso in campo. Prima di lui, fra gli altri, Novak Djokovic ha contattato personalmente Sergiy Stakhovsky (ex tennista attualmente arruolato) per garantire aiuti, anche economici, mentre Andy Murray si è impegnato a donare tutto quello che guadagnerà nel 2022, come prize-money, a favore dell'Unicef Uk.