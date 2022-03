Tennis, Usa-Ucraina: ai bambini colpiti dalla guerra il 10% degli incassi

La Federtennis statunitense, la USTA, ha annunciato che il 10% dell'incasso del preliminare di Billie Jean King Cup USA-Ucraina sarà devoluto allo "Ukraine Crisis Relief Fund", il fondo di Save the Children per aiutare in primis i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. La sfida è in programma allo Harra's Cherokee Center di Asheville il 15 e il 16 aprile, e sarà valida per qualificarsi alla fase a gironi di settembre della principale manifestazione a squadre del tennis femminile. Per contrastare la crisi umanitaria, saranno previste anche donazioni da parte di sponsor locali dell'evento e una serie di ulteriori iniziative sul posto per incentivare gli spettatori ad aiutare ulteriormente la raccolta fondi. Stacey Allaster, ex presidente della WTA e oggi Chief Executive per la sezione tennis professionistico della Federazione USA ha dichiarato: "La USTA si unisce alle organizzazioni che governano il tennis nel condannare l'invasione dell'Ucraina e continua a spingere per la pace. Siamo impegnati ad accogliere la nazionale ucraina e dare loro tutto il supporto possibile durante la sfida di Asheville. Useremo questo evento insieme per aiutare il popolo ucraino".