Ranking Atp: Djokovic leader, Berrettini settimo e Sinner out dalla Top 10

I risultati del primo Masters 1000 stagionale, Indian Wells, hanno determinato i cambiamenti nella Top 10 del circuito maschile, coinvolgendo anche l'Italtennis. Dopo tre settimane deve infatti abbandonare il trono il russo Daniil Medvedev, che a fine febbraio era diventato il terzo giocatore del suo Paese a riuscire in tale impresa dopo Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin. Al primo posto ritorna dunque Novak Djokovic, per quella che è la 362esima settimana complessiva al comando del serbo (record all-time), con appena 20 punti di margine sul moscovita. Rafa Nadal si accomoda sulla terza poltrona, scavalcando il tedesco Alexander Zverev, grazie alla finale in California. La semifinale nel primo dei due "1000" americani ha permesso all'altro russo Andrey Rublev di soffiare la sesta piazza a Matteo Berrettini (per appena 5 punti), entrato in top ten nel novembre 2019, ora settimo. Il trionfo a Indian Wells, vero e proprio torneo della vita, consente un balzo di dodici posti allo statunitense Taylor Fritz, per la prima volta nell'elite mondiale, fino all'ottavo posto. Jannik Sinner finisce così per ritrovarsi al 12esimo posto.