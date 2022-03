Ranking Wta: Barty sempre in testa, Giorgi leader azzurra

Piccola 'rivoluzione' nella top ten del ranking mondiale pubblicato dalla WTA dopo la conclusione di Indian Wells . Al comando c'è sempre Ashleigh Barty , in testa per la centotredicesima settimana consecutiva (la centoventesima complessiva): la 25enne australiana di Ipswich , trionfatrice nello Slam di casa (terzo trofeo Major in carriera) ha 2.204 punti di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice, la polacca Iga Swiatek , trionfatrice ad Indian Wells. Al terzo posto sul podio mondiale c'è la finalista del '1000' nel deserto californiano, la greca Maria Sakkari - prima giocatrice nella storia del suo Paese (a livello femminile) a conquistare un posto nell'élite mondiale - che firma anche lei il primato personale ed è staccata di 691 punti da Swiatek. Perdono invece due posizioni sia la ceca Barbora Krejcikova , quarta, ferma per infortunio, che la bielorussa Aryna Sabalenka , quinta, in un periodo decisamente negativo. Non ha confermato il titolo ad Indian Wells ma raggiungendo le semifinali (fermata da Sakkari) fa comunque un passo avanti la spagnola Paula Badosa , che risale al sesto posto, subito davanti all'estone Anett Kontaveit , che fa due passi indietro ed è settima.

I cambiamenti per le azzurre

Poche variazioni, invece, in chiave tricolore. Continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, che fa un passo indietro ed è ora numero 31. Guadagna invece una posizione Jasmine Paolini, entrata per la prima volta in top 50 a gennaio, che grazie al terzo turno nel deserto californiano, dove ha eliminato anche Sabalenka, risale al numero 45. Due passi indietro, invece, per Martina Trevisan, ritornata in top 100 subito dopo gli Australian Open, ora numero 88. Perde una posizione anche Lucia Bronzetti: la 23enne riminese questa settimana è al numero 102, sempre vicinissima ad abbattere per la prima volta in carriera il muro delle top cento. Bene Sara Errani, che guadagna cinque posizioni e si assesta al numero 143, mentre Lucrezia Stefanini fa tre passi indietro e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 160, restando in 'zona primato personale'.