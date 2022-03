Atp Miami: cinque azzurri nel tabellone principale, Seppi ci prova

MIAMI - Sono cinque gli azzurri ai nastri di partenza del "Miami Open", e potrebbero diventare sei nel caso in cui Andreas Seppi - approdato al turno decisivo delle qualificazioni - riuscisse a battere Thanaso Kokkinakis, che ha vinto contro Thomas Fabbiano. Il torneo è il secondo Atp Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di quasi 9 milioni di euro che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Quattro italiani - Berrettini, Sinner, Sonego e Musetti - sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dal tedesco Alexander Zverev, mentre Fognini è invece finito nella parte alta, quella del russo Daniil Medvedev.