Barty, annuncio a sorpresa: addio al tennis a soli 25 anni

L'australiana Ashleigh Barty, tuttora numero 1 al mondo del tennis femminile, ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica a 26 anni ancora da compiere. Barty ha raccontato la sua scelta in una video-intervista pubblicata sui social network. L'annuncio della tennista arriva a meno di due mesi dalla vittoria agli Australian Open, terzo titolo del Grande Slam conquistato in carriera dopo il Roland Garros del 2019 e Wimbledon nel 2021. Barty già aveva lasciato il tennis nel 2014, a 18 anni, per tentare la carriera nel cricket salvo poi tornare alla racchetta nel 2016: "So che al momento questa è la scelta giusta. Non ho più il desiderio emotivo di competere ai massimi livelli", ha detto, spiegando di voler "inseguire altri sogni". La Barty è l'ottava tennista nella storia con più settimane al primo posto nel ranking mondiale e la quarta a chiudere per tre anni consecutivi in vetta alla classifica, dopo Martina Navratilova, Steffi Graf e Serena Williams.