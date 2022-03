Wta Miami, al 2°turno sfida tutta italiana tra Bronzetti e Giorgi

MIAMI - Ci sarà sicuramente una tennista italiana nel terzo turno del " Miami Open ", terzo WTA 1000 stagionale (combinato con il secondo ATP Masters 1000 del 2022 ) dotato di un montepremi di quasi 9 milioni di € che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell' Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL ), in Florida . Lucia Bronzetti , infatti, sfiderà Camila Giorgi .

Esordio nel torneo per la maceratese

La 23enne riminese, ripescata come lucky loser, ha eliminato l'australiana Ajla Tomljanovic, n.39 al mondo. Con questo successo, per Lucia si spalancano le porta della top-100 (attualmente è la n.102). L'azzurra, che ha annullato un match-point nel tie-break del secondo turno, ha ottenuto così la prima vittoria in un main draw da "1000" (alla prima partecipazione) e il primo successo su una top 50 in carriera. Esordio nel torneo, invece, per la 30enne di Macerata, n.31 WTA e 27esima testa di serie, che ha beneficiato di un "bye" al primo turno.