Atp Miami, Berrettini sfida Cerundolo. Per Sinner c'è Ruusuvuori

MIAMI - Sarà Juan Manuel Cerundolo a sfidare l'azzurro Matteo Berrettini, numero 6 del mondo e 4 del tabellone, al 2° turno (il debutto per il romano) del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di quasi 9 milioni di euro che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida.