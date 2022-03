Berrettini, infortunio alla mano destra: salta il Miami Open

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Saranno tre e non più quattro i tennisti italiani impegnati all'Open di Miami secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Matteo Berrettini, così come Camila Giorgi, ha infatti dovuto dare forfait per un problema alla mano destra. Un infortunio all'arto che gli impedisce di giocare il torneo costringendolo ad alzare bandiera bianca. Il romano, numero 6 al mondo e 4 del seeding sarebbero dovuto scendere in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 20enne di Buenois Aires, numero 122 ATP.