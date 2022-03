Sonego eliminato dal torneo di Miami: ko con Kudla

MIAMI (Stati Uniti) - Il torinese Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami. Il 26enne azzurro, numero 21 del mondo e 19 del tabellone in Florida, è stato battuto dal 29enne americano di origini ucraine Denis Kudla (numero 84 del mondo) in 3-6, 7-6(7-5), 6-4 dopo due ore e 29 minuti di partita. A Sonego, che aveva goduto di un "bye" al primo turno, non sono bastati 14 aces contro i 2 del suo avversario. Gli azzurri ancora in tabellone a Miami sono Jannik Sinner e Fabio Fognini, che sfideranno al terzo turno rispettivamente lo spagnolo Pablo Carreno Busta e l'australiano Nick Kyrgios.