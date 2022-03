Miami, Kalinskaya si ritira: Bronzetti agli ottavi senza giocare

MIAMI (USA) - Il ritiro di Anna Kalinskaya (n.84 Wta) ha aperto la porta degli ottavi di finale a Lucia Bronzetti al Miami Open, terzo WTA 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.369.455. Il match era in programma in Florida sul cemento dell'Hard Rock Stadium, ma il forfait della russa ha dato la vittoria senza giocare alla tennista romagnola (n.102). Ora per i quarti l'azzurra sfiderà Daria Gavrilova (n.249 del ranking): non ci sono precedenti tra la Bronzetti e la 28enne nata a Mosca, che a fine agosto 2017 ha raggiunto la 20esima posizione della classifica mondiale come best ranking.