Fognini saluta Miami, Kirgyos vince e vola agli ottavi

MIAMI (Stati Uniti) - Fabio Fognini si arrende a Nick Kyrgios e termina il suo cammino nel "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. Il tennista azzurro cade in due set contro il numero 102 del mondo, in gara grazie a una wild card, apparso un'altra volta in ottime condizoni. Il tennista ligure è andato ko in poco più di un'ora di gioco, l'australiano si è imposto in due set col punteggio di 6-2 6-4. Agli ottavi, Kyrgios affronterà il vincitore del match tra Jannik Sinner e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.