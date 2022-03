Miami, Azarenka si prende una pausa: "Non avrei dovuto giocare"

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - È un periodo piuttosto complesso per l'ex numero uno della classifica Wta Victoria Azarenka. La tennista bielorussa, ritiratasi a Miami nel terzo turno mentre era sotto 6-2, 3-0 contro la ceca Linda Fruhvirtova, 16 anni e 279ª al mondo, attraverso una nota ufficiale ha annunciato la volontà di prendersi una periodo di pausa dal campo: "Non avrei dovuto giocare. Le ultime settimane sono state molto stressanti a livello personale. L'ultima partita é stata dura, ma volevo scendere in campo davanti a questo grande pubblico perché mi aiutasse a superare questa partita. Volevo giocare ma è stato un errore".

Azarenka: "Spero di poter tornare"

La campionessa dell'Australian Open (ha vinto nel 2012 e nel 2013) era scoppiata in lacrime a Indian Wells, segnale di un malessere interiore dovuto alla situazione del suo Paese nella guerra in Ucraina. Un dolore lacerante che l'ha completamente svuotata e non le ha permesso di dare tutto in campo. Dopo essersi congratulata con l'avversaria, la Azarenka ha concluso: "Spero di prendermi una pausa e poter tornare".