MIAMI - Daniil Medvedev continua la sua corsa al "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combinato con il terzo Wta 1000 del 2022), dotato di un montepremi di circa 9 milioni di €, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. Il russo, testa di serie numero 1 e che in caso di semifinale tornerebbe al vertice della classifica Atp, approda agli ottavi sbarazzandosi per 6-3 6-4 dello spagnolo Pedro Martinez.