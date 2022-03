Wta Miami, niente da fare per Lucia Bronzetti: fuori agli ottavi

MILANO - Lucia Bronzetti esce di scena agli ottavi del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combinato con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La romagnola, n.102 Wta, ha ceduto 57 64 75, dopo un'altra battaglia di tre ore, all'australiana Daria Gavrilova, n.249 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card. L'azzurra, comunque, esce con qualche rimpianto: la Gavrilova, infatti, ha vinto in rimonta. Resta comunque alla giovane riminese una splendida avventura. Ripescata come lucky loser, è arrivata molto vicina a qualificarsi per i quarti di finale. Da lunedì entrerà in top-100.