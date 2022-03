Atp Miami, Tsitsipas vola agli ottavi: sfiderà Alcaraz

MIAMI - Stefanos Tsitsipas si qualifica per gli ottavi di finale del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combinato con il terzo Wta 1000 del 2022), dotato di un montepremi di circa 9 milioni di euro, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. Il tennista greco, testa di serie numero 3, si è imposto nei sedicesimi sull'australiano Alex De Minaur, 25esima forza del seeding, per 6-4 6-3 e per un posto nei quarti sfiderà il diciottenne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 14 del tabellone.