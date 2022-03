Tennis, Becker sotto processo: "Ho perso i trofei di Wimbledon"

Boris Becker, ex campione di tennis tedesco sotto processo per fallimento, ha assicurato di non sapere dove si trovino i trofei vinti nei tornei a Wimbledon. L'ex tennista - vincitore di sei tornei del Grande Slam, tre dei quali sull'erba londinese - è sotto accusa per 24 accuse relative al suo fallimento, legate a un prestito di 3,5 milioni di euro da Arbuthnot Latham, una banca privata. Il 54enne ha assicurato alla corte di Southwark, a Londra, di essere pronto a restituire i suoi trofei immediatamente, se solo sapesse dove si trovano. Il primo Grande Slam sull'erba di Wimbledon vinto da Becker risale al 1985, quando aveva soli 17 anni. L'ex numero uno del mondo ha dichiarato di avere ancora "tanti" premi e ricordi accumulati in 15 anni sul circuito, ma che alcuni sarebbero dispersi: "Per i giocatori quello che conta è la vittoria. I trofei non rappresentano molto quando si gioca". Tra i nove premi sui quali i creditori avrebbero voluto mettere le mani ci sono due delle sue tre coppe di Wimbledon, due trofei dell'Australian Open e la sua medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1992. Becker aveva già messo all'asta premi per 700.000 sterline (840.000 euro) per risanare parte dei suoi debiti ed ha cercato di recuperare quelli scomparsi. Sono state contattate le principali associazioni o musei del tennis, ma al momento senza risultati.