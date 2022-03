Sinner show a Miami: è ai quarti. Kyrgios ko in due set

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner batte in due set l'australiano di origine greca e malese Nick Kyrgios , vinti con il punteggio di 7-6(3), 6-3, ed accede ai quarti di finale del "Miami Open" , secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 dollari (7.811.919,25 euro) che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Nel prossimo turno il talento altoatesino numero 11 del ranking Atp e 9 del seeding se la vedrà con il vincente della sfida tra l'argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Frances Tiafoe.

Sinner, Kyrgios e quella frase che ha indispettito Fognini

Miami, Sinner punisce un Kyrgios nervoso

Sinner è stato bravo anche a non perdere la concentrazione per le proteste di Kyrgios, piuttosto nervoso. Per l'australiano un "penalty point" in un momento decisivo e poi, a fine primo set, ancora sfoghi nei confronti del giudice di sedia Carlos Bernardes. Kyrgios ha distrutto la racchetta e ha rimediato un "penalty game" partendo un break sotto in un secondo set che ha visto anche il tentativo di invasione di campo da parte di un fan dell'australiano, bloccato dalla security. Sinner ha mantenuto freddezza e concentrazione e ha vinto la partita senza grandi problemi.