Atp Miami, Alcaraz supera Tsitsipas e approda ai quarti

MIAMI - Carlos Alcaraz non smette di stupire e vola ai quarti di finale del " Miami Open ", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022 ) dotato di un montepremi di circa 9 milioni di € che si sta disputando sul cemento dell' Hard Rock Stadium . Il 18enne spagnolo bissa il successo ottenuto agli Us Open contro Stefanos Tsitsipas , terzo favorito del seeding, imponendosi per 7-5 6-3.

Ai quarti sfiderà Kecmanovic

Per un posto in semifinale se la vedrà con l'altra rivelazione del torneo, il serbo Miomir Kecmanovic, che piega in rimonta per 3-6 6-1 6-4 il vincitore di Indian Wells, lo statunitense Taylor Fritz. Ai quarti anche Hubert Hurkacz, testa di serie numero 8, che ha fermato la corsa di Lloyd Harris per 7-6(3) 6-2: il polacco affronterà Daniil Medvedev, col russo che - in caso di vittoria - tornerebbe al vertice della classifica Atp.