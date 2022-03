Wta Miami, Osaka in semifinale contro Bencic

MIAMI - Nei quarti di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combinato con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi di circa 9 milioni di euro che si sta disputando sui campi in cemento della Florida, Naomi Osaka ha superato nettamente Danielle Collins e ora sfiderà per un posto in finale Belinda Bencic. La giapponese, ex numero uno al mondo e oggi 77esima nel ranking Wta, ha travolto per 6-2 6-1 la nona testa di serie. Oggi si completerà il tabellone delle semifinali: la Kvitova se la vedrà con la Swiatek, mentre la Badosa scenderà in campo contro la Pegula.