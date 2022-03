Wta Marbella, Trevisan supera Friedsam e vola ai quarti

Martina Trevisan si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale dell'"Anytech365 Andalucia Open", torneo Wta 125k dal montepremi di 115mila dollari, sui campi in terra rossa di Marbella, in Spagna. La 28enne mancina di Firenze, n.88 Wta e settima testa di serie, dopo essersi imposta in due set all'esordio contro la francese Kristina Mladenovic, n.100 del ranking, si è ripetuta superando 6-1, 6-4, in un'ora e undici minuti di partita, la tedesca Ana-Lena Friedsam, n.184 del ranking. Venerdì 1 aprile Trevisan proverà ad accedere alle semifinali con la montenegrina Danka Kovinic, n.66 Wta.