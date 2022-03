Atp Miami, Ruud sorprende Zverev e approda in semifinale

MIAMI - Dopo due tentativi andati a vuoto, il terzo è quello buono. Casper Ruud riesce ad avere la meglio su Alexander Zverev e si aggiudica la semifinale del " Miami Open ", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022 ) dotato di un montepremi di circa 9 milioni di € che si sta disputando sul cemento dell' Hard Rock Stadium in Florida . Per un posto in finale sfiderà l'argentino Cerundolo , che si è qualificato dopo il ritiro di Jannik Sinner sul 4-1 a favore del sudamericano nel primo set.

Sfida inedita quella tra lui e Cerundolo

Il norvegese, numero 8 al mondo, vince con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 e per la quarta volta in carriera si trova a giocare la semifinale di un '1000' (la prima sul veloce), ostacolo finora mai superato. Quella fra il 23enne e Cerundolo è una sfida inedita, non ci sono precedenti tra i due. Resta ancora da definire la semifinale della parte alta del tabellone: Medvedev-Hurkacz e Alcaraz-Kecmanovic i quarti in programma.