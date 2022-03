Wta Miami, Iga Swiatek vola in semifinale: eliminata la Kvitova

MIAMI - La seconda semifinale del " Miami Open ", terzo Wta 1000 stagionale combinato con il secondo Atp Masters 1000 del 2022 dotato di un montepremi di circa 9 milioni di euro che si sta disputando sui campi in cemento della Florida , sarà quella tra Iga Swiatek e Jessica Pegula . La 20enne polacca, numero 2 del tabellone e da lunedì prossimo al vertice della classifica femminile dopo il ritiro di Ashleigh Barty , centra la 15esima vittoria di fila - quinta semifinale della stagione, la terza consecutiva in '1000' - sbarazzandosi con un doppio 6-3 di Petra Kvitova .

Pegula ha eliminato Paula Badosa

La Swaitek, poi, entra così in un club molto ristretto: prima di lei, infatti, solo Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka e Jelena Ostapenko erano riuscite a centrare 4 o più semifinali in Wta 1000 prima di compiere 21 anni. Ora la sfida con la Pegula, che ha approfittato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro della spagnola Paula Badosa, quinta forza del seeding. Chi vince sfiderà nell'ultimo atto una tra Naomi Osaka e Belinda Bencic.