Miami, Hurkacz beffa Medvedev: sarà semifinale con Alcaraz

MIAMI (Stati Uniti) - Il Masters 1000 di Miami ha le sue semifinali dopo i match della notte con una sorpresa. Infatti Daniil Medvedev è stato sconfitto 7-6(7), 6-3 dal polacco numero 8 del mondo Hubert Hurkacz che non solo vola in semifinale ma impedisce al russo di tornare in vetta alla classifica mondiale (a Medvedev serviva raggiungere la semifinale per poter tornare numero 1). Il prossimo avversario in semifinale di Hurkacz sarà il giovane fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz reduce da una battaglia di 2 ore e 23 minuti in tre set contro il serbo Miomir Kecmanovic: 6-7, 6-3, 7-6(5) il punteggio finale in favore del numero 14 del mondo. Nell'altra semifinale il norvegese Casper Ruud e l'argentino Francisco Cerundolo si giocheranno l'accesso alla finale.