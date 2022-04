Billie Jean King Cup, Binaghi: "La Sardegna ci porta fortuna"

"Infortuni a parte, continua il momento straordinario del tennis italiano, e abbiamo raggiunto di nuovo un buon livello mondiale anche nel femminile". Lo ha detto il presidente della Fit, Angelo Binaghi, a margine della presentazione di Italia-Francia di tennis femminile, in programma ad Alghero il 15 e 16 aprile, sfida valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2022. "In 11 sfide non abbiamo mai perso - ha proseguito Binaghi -. La Sardegna porta fortuna e speriamo di confermare questa tradizione, anche se sarà una sfida difficile, perché la Francia è molto forte, con due giocatrici ora più indietro in classifica ma che sono state 4 e 11 al mondo".