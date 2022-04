Atp Miami, Ruud è il primo finalista: battuto Cerundolo

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Casper Ruud riesce a guadagnare la sua prima finale in un Masters 1000 in carriera: il tennista numero sette al mondo, nella semifinale dell'Atp di Miami, batte in un'ora e 35 minuti 6-4, 6-1 l'argentino Francisco Cerundolo (n.106 del ranking). Dopo un primo set equilibrato, nel secondo è decisivo il break di Ruud che allunga a dieci la striscia di punti consecutivi vinti e scappa sul 4-1. L'argentino accusa il colpo e non riesce più a rientrare nel match: sarà il norvegese a sfidare il vincente fra Hurkacz e Alcaraz nell'ultima gara della kermesse statunitense.