Miami, Alcaraz batte Hurkacz e vola in finale

MIAMI (Stati Uniti) - La finale del Masters 1000 di Miami è ufficiale: Casper Ruud affromterà Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto il campione uscente Hubert Hurkacz in un match combattuto ed emozionante finito 7-6(5), 7-6(2) in 2 ore di gioco. Lo spagnolo ha messo in scena tutto il suo repertorio specie la resilienza: infatti Alcaraz ha rimontato sotto 5-3 nel 1° set vinto poi al tie-break, nel 2° invece lo spagnolo ha salvato due palle break prima di dominare il 2° tie-break. Per il numero 14 del mondo si tratta della prima finale 1000 in carriera e potrebbe diventare il terzo giocatore più giovane a vincere un titolo a questo livello, dietro solo a Michael Chang (1990, Toronto) e Rafael Nadal (2005, Monte Carlo).