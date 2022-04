Medvedev: "Ho un'ernia, devo operarmi". A rischio il Roland Garros

TORINO - Daniil Medvedev si ferma per un infortunio che rischia di fargli perdere la stagione sulla terra battuta: "Negli ultimi mesi ho giocato con una piccola ernia, insieme al mio team ho deciso di fare una piccola operazione per risolvere il problema - le parole del tennista russo sui social - probabilmente starò fuori per i prossimi 1-2 mesi e lavorerò sodo per tornare presto in campo. Grazie per tutto il supporto".