La Swiatek liquida la Osaka in due set e trionfa a Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Dopo Doha e Indian Wells, anche Miami è di Iga Swiatek. Senza perdere un set, avendo ceduto solo 26 game in tutto il torneo, all'Hard Rock Stadium ha dominato Naomi Osaka 6-4, 6-0. La nuova numero 1 non ha dato scampo alla ex leader del ranking ed è diventata la quarta a completare il 'Sunshine Double', ovvero la doppietta Indian Wells-Miami, dopo Steffi Graf (due volte), Kim Clijsters e Victoria Azarenka. Ma è la prima ad avercela fatta prima di compiere 21 anni. Nessuna aveva mai vinto i primo tre WTA 1000 della stagione, solo Serena Williams (2013 - Miami, Madrid, Roma, Toronto) e Caroline Wozniacki (2010 - Montréal, Tokyo, Pechino) ne avevano vinti tre di fila in uno stesso anno. Il trionfo a Miami le vale il sesto titolo nel circuito maggiore e il diciassettesimo successo consecutivo.