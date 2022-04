Wta Charleston: Swiatek non ce la fa, Sabalenka numero uno

Iga Swiatek, fresca della promozione a numero uno del ranking mondiale per il ritiro dell'australiana Ashleigh Barty, ha deciso di rinunciare al torneo Wta di Charleston (Usa) a causa della fatica accumulata nelle ultime settimane. La 20enne tennista polacca si è infatti imposta nei primi tre tornei Wta 1000 della stagione, Doha, Indian Wells e Miami; un exploit che le ha permesso di salire al comando della classifica ma che le è costato molto dal punto di vista psico-fisico. Da qui la scelta di non giocare a Charleston, in un tabellone che ora vede come prima testa di serie la bielorussa Aryna Sabalenka.