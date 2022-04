Wta Charleston, Paolini parte bene: battuta Lee in due set

CHARLESTON - Esordio vincente per Jasmine Paolini al "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi di di circa 600'000€ di scena sui campi in terra verde di Charleston, in South Carolina. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 48 del ranking, si sbarazza per 6-3 6-3 della rumena Gabriela Lee, numero 259 Wta, proveniente dalle qualificazioni. Prossimo ostacolo la statunitense Jessica Pegula, sesta testa di serie e numero 13 del mondo, nonché semifinalista al torneo di Miami (sconfitta da Iga Swiatek).