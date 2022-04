Sinner mette nel mirino Montecarlo: arriva l'indizio sui social

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Periodo non facile quello che sta vivendo Jannik Sinner. Il 20enne tennista altoatesino è stato costretto al ritiro dopo nemmeno un set nel suo match valido per i quarti di finale contro l'argentino Francisco Cerundolo agli Atp di Miami. Il problema della vescica era già iniziato a sopraggiungere contro Kyrgios, come aveva già spiegato lo stesso Sinner in conferenza stampa, ma a quanto sembra il numero 11 del ranking Atp sarebbe già pronto per prendere parte ai Masters di Montecarlo. Sinner infatti si è affidato ai propri account social per lasciare un breve messaggio che lascia trasparire speranza per la sua presenza al torneo: "Clay season" e una clessidra, ha scritto, pubblicando delle foto che lo ritraggono impegnato durante gli allenamenti sui campi del Principato di Monaco.