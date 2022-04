Binaghi punta su Sinner e Berrettini per le Atp Finals: "Grandi speranze"

Atp Finals, Binaghi: "Torino deve affermarsi come una delle capitali mondiali del tennis"

"La fine delle limitazioni per la pandemia sarà uno stimolo per creare nuove opportunità e offrire un'esperienza ancora migliore. Nella prima edizione abbiamo ottenuto risultati straordinari raggiungendo 113 Paesi nel mondo e quasi 110 milioni di persone e per le ricadute economiche parliamo di 102,6 milioni: Torino deve continuare ad affermarsi come una delle capitali mondiali del tennis, qui si devono scrivere pagine importanti della storia del nostro sport. Oggi non parliamo però dello sport ma degli aspetti sociali, mediatici ed economici di questo evento, attraverso tre studi che analizzano customer satisfaction, impatto mediatico ed economico sul territorio. La prima pagina ci ha dato grandi soddisfazioni e ci permette di programmare le prossime edizioni partendo da una solida base di ottimi risultati. Per il futuro siamo convinti che ci sia ancora un buon margine per migliorarsi. Credo che questa sia la legge più importante nello sport e valga anche per l'organizzazione degli eventi, bisogna sempre cercar di crescere e migliorarsi se si vuol vincere. Per questo vogliamo che la prossima edizione sia ricordata per aver dato ancora maggior attenzione ai fan del tennis e al pubblico generalista. Pensiamo anche che la fine delle limitazioni legati alla pandemia potrà essere un ulteriore stimolo per creare nuove opportunità da offrire al pubblico".