Atp Houston, Kyrgios in rimonta passa al secondo turno

HOUSTON - Nick Kyrgios hanno superato il primo turno del "Fayez Sarofim&Co US Men's Clay Court Championship", Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Houston, nel Texas, con un montepremi di 594.950 dollari. In tabellone con una wild-card, l'australiano ha battuto Mackenzie McDonald in rimonta per 4-6 6-3 6-4. Avanzano anche Cristian Garin, testa di serie numero 5 che ha superato Jack Sock in rimonta. (4-6 6-3 7-5), e Frances Tiafoe, sesto favorito del seeding che rifila un doppio 6-4 a Marcos Giron.