Tennis, Serena Williams verso il rientro: Wimbledon nel mirino

Serena Williams verso il rientro. Assente dal circuito da nove mesi, la 40enne campionessa statunitense ha lasciato intendere che potrebbe tornare alle gare quest'estate proprio a Wimbledon (27 giugno - 10 luglio), l'ultimo torneo cui ha partecipato lo scorso luglio (uscita al primo turno) prima di una lunga assenza. Durante uno scambio di battute con il giocatore di football americano Aaron Rodgers a margine di una conferenza sui Bitcoin e diffuse via social, Serena Williams ha dichiarato di essere motivata, puntando a rimettersi in gioco partendo da Wimbledon. La statunitense ha dichiarato: "Non vedo l'ora". La notizia del suo possibile rientro arriva a poche ore dalla decisione del suo storico allenatore Patrick Mouratoglou che ha annunciato una sua nuova collaborazione con la tennista romena Simona Halep. Notizia che aveva fatto temere ai fan la fine della carriera della star statunitense.