Charleston, Bencic contro Alexandrova in semifinale: Jabeur sfida Anisimova

CHARLESTON (STATI UNITI D'AMERICA)- Bencic-Alexandrova e Jabeur-Anisimova: saranno queste le semifinali del "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi di 565.530 dollari che si sta disputando sulla terra verde di Charleston, in South Carolina . La svizzera, decima testa di serie, ha superato la spagnola Paula Badosa in tre set per 2-6, 7-6(2), 6-4, mentre la russa Ekaterina Alexandrova si è sbarazzata con un netto 6-0, 6- 2 della polacca Magda Linette. Ons Jabeur, quarta testa di serie, ha battuto con il punteggio di 6-3, 6-2 l'ucraina Anhelina Kalinina e ora si giocherà il pass per la finale contro Amanda Anisimova, vincitrice ai quarti del derby statunitense contro Coco Vandeweghe (6 -1, 6-2).