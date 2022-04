Tennis, Andreas Seppi papà per la seconda volta: è nato Hugo

Fiocco azzurro per Andreas Seppi, che diventa papà per la seconda volta. In Colorado, a Boulder, è nato il secondogenito Hugo. Ad annunciarlo lo stesso giocatore azzurro con un post su Instagram in cui esprime tutta la sua felicità e gioia per questo momento speciale. La famiglia dell'altoatesino e della moglie Michela Bernardi si allarga poco più di due anni dopo la nascita della primogenita Liv. La prima figlia della coppia era nata il 20 febbraio 2020, il giorno prima del 36esimo compleanno del tennista di Caldaro, che allora diceva: "È stato un regalo di compleanno in anticipo, ma non avrei potuto immaginarne uno migliore!". Andreas Seppi ha dato il benvenuto al nuovo arrivato nella famiglia, con gli auguri di Fabio Fognini, di Simone Bolelli, di Filippo Volandri (capitano di Coppa Davis) e di tanti avversari con cui ha condiviso una lunga avventura nel Tour.