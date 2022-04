Sinner rischia il forfait poi batte Coric: buona la prima a Montecarlo

Montecarlo: Fognini avanza al 2° turno

Il match

Sinner comincia contratto, 5 doppi falli e anche una palla break salvata sul 2-3 ma, passata la paura l'azzurro si scatena: vince 4 game consecutivi con un parziale di 11 punti a 1 per portarsi dal 3-3 al 5-3 e chiude 6-3 dopo 49 minuti la prima frazione. Nel 2° set ecco l'imprevisto che non ci voleva, dal 2-2 Sinner perde 3 game consecutivi e chiede il medical time-out sotto 5-2 per un problema all'addome. L'azzurro decide di continuare ma la frazione è compromessa, 6-2 Coric in 55'. Ad inizio della terza frazione l'altoatesino deve subito fronteggiare un palla break, la salva, tiene il servizio e si riaccende: 11 punti consecutivi per portarsi sul 3-0. Coric salva 3 match-point sul 5-2 ma nulla può al 9° gioco