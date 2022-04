San Luis Open, Gaio batte Krstin e accede al secondo turno

Federico Gaio soffre ma vince all'esordio nel "San Luis Open BMW", torneo Challenger ATP dal montepremi di 53.120 euro in Messico, sui campi in terra rossa di San Luis Potosi. Il 30enne faentino, n.186 ATP e settima testa di serie, si è imposto con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5, in un'ora e 52 minuti di gioco, sul serbo Pedja Krstin, n.317 del ranking, in tabellone come "alternate": per il romagnolo si tratta della terza vittoria in quattro confronti con il 27enne di Mokrin. Nel prossimo turno Gaio dovrà affrontare il vincente del match fra il rumeno Filip Cristian Jianu, n.308 ATP, e lo svizzero Antoine Bellier, n.488 ATP, proveniente dalle qualificazioni.