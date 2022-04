Tennis, Nadal ancora sofferente: out a Barcellona

Rafael Nadal è ancora sofferente per la frattura alle costole e non ha potuto riprendere ad allenarsi con la racchetta. A renderlo noto è il suo entourage, che ha confermato l'assenza del n.4 al mondo dal torneo di Barcellona, in programma da lunedì 17 a lunedì 25 aprile. "Rafa soffre ancora, non ha ripreso la racchetta in mano, e ha bisogno di quattro o sei settimane per riprendere. Siamo a tre, quindi logicamente non è in grado di giocare a Barcellona", ha detto un amico dello spagnolo. Nadal ha già dovuto rinunciare al Masters 1000 di Miami, sul cemento, e Montecarlo, che apre la stagione europea sulla terra battuta. La data del suo ritorno non è ancora decisa, ma dovrebbe presto riprendere gli allenamenti in campo. Il prossimo Masters 1000 è in programma a Madrid (1-8 maggio), prima di Roma (8-15 maggio), dove il campione maiorchino è annunciato in tabellone, e del Roland-Garros, che comincia il 22 maggio.