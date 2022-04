Incredibile a Montecarlo: Djokovic eliminato da Davidovich Fokina

MONTECARLO (MONACO) - Alejandro Davidovich Fokina, a sorpresa, ha eliminato il numero uno del mondo Novak Djokovic dal "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista spagnolo ha vinto contro il serbo in tre set (con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1) in 2 ore e 56 minuti di gioco, ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale e ha buttato subito fuori dal torneo di Montecarlo Djokovic, visibilmente nervoso nel finale. Il serbo non scendeva in campo per un match da oltre 45 giorni (perse a Dubai con Jiri Vesely) ed è stato battuto in tre set dal 22enne spagnolo, numero 46 Atp.