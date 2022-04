Montecarlo, Zverev ok. Anche Rublev e Schwartzman agli ottavi

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo l'eliminazione di Nole Djokovic, subito estromesso dallo spagnolo Davidovich Fokina, e le eliminazioni eccellenti al secondo turno di Cameron Norrie e Carlos Alcaraz, approdano invece agli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", Alexander Zverev, che liquida in due set l'argentino Delbonis, e Andrey Rublev, che supera in rimonta l'australiano De Minaur, e che ora se la vedrà con Sinner. Vincono soffrendo Casper Ruud, che piega 7-6 7-5 il giovane e coriaceo Rune, e il polacco Hurkacz, che impiega tre set per avere ragione di Pedro Martinez.