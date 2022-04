MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo le vittorie nei turni precedenti contro Benoit Paire e Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale dei Masters di Montecarlo per mano dell'argentino Diego Schwartzman, numero 16 del ranking, in 2 ore e 34'. Il tennista azzurro riesce ad imporsi nel primo set, con il punteggio di 6-2, ma viene rimontato dal sudamericano nei due successivi per 4-6 3-6.