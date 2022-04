Montecarlo, avanti Zverev e Tsitsipas. Colpo Dimitrov, derby a Fritz

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Si aprono con una sorpresa gli ottavi di finale del " Rolex Monte-Carlo Masters ", terzo Masters 1000 stagionale: il bulgaro Grigor Dimitrov , numero 28 del seeding, sorprende il norvegese Casper Ruud , numero 7 del Ranking ATP, regolato in due set (6-3, 7-5). Nell'altro match del mattino, Taylor Fritz , numero 13 al Mondo, si aggiudica il derby "made in Usa" con Sebastian Korda , numero 36, che ieri aveva eliminato il golden boy Alcaraz , 7-6, 7-5. Il greco Tsitsipas si scrolla di dosso un coriaceo Djere , piegato 7-5, 7-6, e se la vedrà con l'argentino Schwartzman , che ha eliminato in rimonta il nostro Musetti , mentre Alexander Zverev si sbarazza 6-2, 7-5 di Carreno Busta e attende il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev .

Davidovich non si ferma, anche Hurkacz ai quarti

Dopo l'impresa contro Djokovic, non si ferma lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che vola ai quarti liquidando in due set l'esperto belga David Goffin per 6-4, 6-1. Affronterà l'americano Fritz. Passa anche il polacco Hubert Hurkacz, che ha la meglio su Albert Ramos Vinolas in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 e che affronterà Dimitrov.