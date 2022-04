Atp Montecarlo, Sinner supera Rublev: ai quarti sfiderà Zverev

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Jannick Sinner si qualifica ai quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo torneo Masters 1000 disputato sulla terra rossa del County Club di Montecarlo e dotato di un montepremi di 5.415.410 euro: il tennista altoatesino numero 12 al mondo ha la meglio 5-7, 6-1, 6-3 sul russo Andrey Rublev (8° nel ranking mondiale). Nel primo set, dopo il servizio rubato dal russo, Sinner rimonta fino al tie break, ma si deve arrendere dopo aver ottenuto anche il vantaggio. Il secondo set si apre ancora con un servizio perso dall'italiano, che però restituisce il "furto" al collega nel secondo game e va in vantaggio per la prima volta nel match sul 2-1. Dopo le cure del fisioterapista per una vescica al piede destro, il 20enne di San Candido piazza il break e va sul 3-1, per poi allungare sul 4-1 e chiudere il set 6-1. Nel terzo e decisivo set dimostrazione di forza mentale e fisica di Sinner, che non lascia scampo a Rublev, regolato con un perentorio 6-3. Ad attendere l'altoatesino ai quarti di finale ci sarà il tedesco Alexander Zverev, che ha superato in due set lo spagnolo Carreno-Busta.