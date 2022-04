Sinner-Zverev ore 13.40: come vederla in tv e streaming

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo la grande vittoria su Rublev agli ottavi, Jannik Sinner si prepara per affrontare il tedesco Alexander Zverev (testa di serie numero 2) ai quarti del Masters1000 di Montecarlo . Sulla terra rossa del Court Rainier III, il classe 2001 altoatesino proverà a vivere ancora il suo sogno. Si tratta del quarto confronto con questo specifico avversario, che vanta al momento un parziale di 2-1 (vittorie del tedesco negli ultimi due incontri disputati sul cemento di Colonia nel 2020 e degli US Open nel 2021, successo dell'italiano al Roland Garros nel 2020).

Sinner-Zverev, dove vederla in tv e streaming

L'incontro tra Zverev e Sinner valido per i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming attraverso il servizio SkyGo riservato agli abbonati e sulla piattaforma Now.

Il programma dei quarti di finale di Montecarlo

Questo il programma di oggi, con i quarti di finale che si disputeranno al Court Rainier III, a partire dalle 11: