Sinner ko a Montecarlo, Zverev va in semifinale

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Jannick Sinner va ko contro Alexander Zverev e viene eliminato ai quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters : il tennista tedesco numero 3 al mondo ha la meglio sull'azzurro 5-7, 6-3, 6-7 in tre ore e 8 minuti di gioco. Un match combattuto e intenso, con il tennista altoatesino che gioca benissimo sul servizio dell'avversario, compiendo però qualche errore di troppo nel suo turno di battuta. E' solo il tie break a decidere una sfida equilibrata fino all'ultimo, col tennista di Amburgo che vince il secondo match ball e approda in semifinale: ad attenderlo sarà il vincente della sfida fra l'argentino Schwartzmann e il greco Tsitsipas .

"Una vittoria che significa molto, sicuramente, in particolare in un anno delicato come questo è bello andare così lontano", ha detto Zverev dopo la sua vittoria nel match dei quarti di finale dell'Atp di Montecarlo contro Sinner. "Ho perso partite lunghe come questa, quindi sono felice di aver vinto oggi". Il tennista tedesco, a caccia del primo titolo del 2022, conclude: "Ho perso tante partite del genere quest'anno, ma la mia mente le ha ormai accantonate e questo mi sarà sicuramente da aiuto".