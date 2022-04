A Stefanos Tsitsipas è bastata poco più di un’ora e mezza per confermarsi ancora campione di Montecarlo. Il tennista greco, numero cinque del ranking ATP, ha vinto il Masters 1000 per la seconda volta in carriera, superando in finale lo spagnolo Davidovich Fokina (6-3, 7-6). “Sono orgoglioso di me stesso - ha dichiarato Tsitsipas dopo la vittoria - ma complimenti anche all’avversario, sono sicuro che in futuro ci farà vedere delle ottime cose”.